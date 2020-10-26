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Авиарейсы внутри Приморья переведены на зимнее расписание

Краевое министерство транспорта заверяет, что стоимость билетов осталось доступной для населения региона
Никита СЕРГЕЕВНикита СЕРГЕЕВ
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Малая авиация Приморья переведена на зимний режим работы

Малая авиация Приморья переведена на зимний режим работы

Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

По зимнему расписанию начали выполняться авиарейсы, перевозящие пассажиров в пределах Приморского края. В таком режиме авиакомпании будут работать до 27 марта 2021 года, сообщили представители краевого министерства транспорта и дорожного хозяйства.

Внутрикраевые социально значимые рейсы в Приморье в зимнем расписании:

— из Владивостока в Дальнереченск — два раза в неделю;

— в Дальнегорск — ежедневно;

— в Преображение — пять раз в неделю;

— в Кавалерово — ежедневно;

— в Пластун — два раза в неделю;

— в Терней — ежедневно.

— из Тернея в Светлую — четыре раза в неделю, Единку — один раз в неделю, Амгу —один раз в неделю;

— из Дальнереченска в Восток — один раз в неделю;

— Терней — Малая Кема — Амгу — Максимовка — Усть-Соболевка — Единка — Агзу и обратно — один раз в неделю по вторникам;

— Терней — Амгу — Максимовка — Усть-Соболевка — Светлая — Единка и обратно — один раз в неделю по четвергам.

«Благодаря программе субсидирования из бюджета Приморья цена авиабилетов остается доступной для населения. Так, самый дешевый билет — 1580 рублей на рейс Владивосток—Преображение, самый дорогой — 2680 рублей по маршруту Владивосток—Терней. Стоимость авиабилетов соизмерима со стоимостью билетов на автобусы, но такой вид перевозок, безусловно, менее затратный по времени», — сообщили представители министерства.

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