Авиарейсы внутри Приморья переведены на зимнее расписание

Малая авиация Приморья переведена на зимний режим работы
Фото: Татьяна МЕЕЛЬ
По зимнему расписанию начали выполняться авиарейсы, перевозящие пассажиров в пределах Приморского края. В таком режиме авиакомпании будут работать до 27 марта 2021 года, сообщили представители краевого министерства транспорта и дорожного хозяйства.
Внутрикраевые социально значимые рейсы в Приморье в зимнем расписании:
— из Владивостока в Дальнереченск — два раза в неделю;
— в Дальнегорск — ежедневно;
— в Преображение — пять раз в неделю;
— в Кавалерово — ежедневно;
— в Пластун — два раза в неделю;
— в Терней — ежедневно.
— из Тернея в Светлую — четыре раза в неделю, Единку — один раз в неделю, Амгу —один раз в неделю;
— из Дальнереченска в Восток — один раз в неделю;
— Терней — Малая Кема — Амгу — Максимовка — Усть-Соболевка — Единка — Агзу и обратно — один раз в неделю по вторникам;
— Терней — Амгу — Максимовка — Усть-Соболевка — Светлая — Единка и обратно — один раз в неделю по четвергам.
«Благодаря программе субсидирования из бюджета Приморья цена авиабилетов остается доступной для населения. Так, самый дешевый билет — 1580 рублей на рейс Владивосток—Преображение, самый дорогой — 2680 рублей по маршруту Владивосток—Терней. Стоимость авиабилетов соизмерима со стоимостью билетов на автобусы, но такой вид перевозок, безусловно, менее затратный по времени», — сообщили представители министерства.
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