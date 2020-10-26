Приморские энергетики помогают восстанавливать электроснабжение потребителей в Хабаровском крае

Бригады филиала «Приморские электрические сети» помогают своим коллегам восстанавливать работу электросетевых объектов в Хабаровском крае. В ночь на 24 октября в регионе прошел сильный снегопад, который вызвал сбои в электроснабжении потребителей.

В Хабаровский край отправлены четыре бригады приморских энергетиков из Спасского, Партизанского, Пожарского районов и г. Уссурийск. В регион они прибыли в воскресенье на автомобилях высокой проходимости. Бригады полностью укомплектованы всем необходимым инструментом для проведения аварийно-восстановительных работ. Приморские энергетики работают в Хабаровске и близлежащих населенных пунктах. Специалисты восстанавливают опоры ЛЭП, ремонтирую провод, выполняют осмотры электросетевых объектов.

Приморские энергетики имеют большой опыт аварийно-восстановительных работ, в том числе по устранению на электросетевых объектах последствий снегопадов. Планируется, что в Хабаровском крае приморские бригады будут работать до конца текущей недели.

Напомним, в ночь на 24 октября на Хабаровский край обрушился сильный снегопад, сопровождавшийся ветром с порывами до 30 м/с. Основной удар стихии пришелся на Хабаровский район и район им. Лазо. По данным на 25 октября в аварийно-восстановительных работах задействованы 32 бригады энергетиков, в том числе бригады из ЕАО, Приморского края и Амурской области.