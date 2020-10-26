Таран КамАЗа устроил водитель микроавтобуса во Владивостокем

Водитель микроавтобуса получил ушиб грудной клетки в ДТП на улице Русской во Владивостоке получил ушиб грудной клетки. Фото: пресс-служба ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе дома № 58 на улице Русская во Владивостоке поступило минувшей ночью около 3 часов в дежурную часть полка ДПС ГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспекции на месте ДТП установили, что 34-летний водитель автомобиля Toyota Hiace, не справившись с управлением, выехал встречную полосу и врезался в автомобиль КамАЗ, принадлежащий МУП «Содержание городских территорий».

Водитель микроавтобуса получил ушиб грудной клетки. Про человека сидевшего за рулем КамАЗа пресс-служба ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку ничего не сообщает.

Тяжелый грузовик смял левую сторону микроавтобуса. Фото: пресс-служба ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку

Стаж вождения машину у виновника аварии составляет 14 лет. К административной ответственности в 2020 году его привлекали трижды: 2 раза за «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена», а также «Уклонение от исполнения административного наказания».

Теперь у водителя Toyota Hiace есть еще одно привлечение к административной ответственности. На этот раз за «Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения», и «Неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности».

Проводится административное расследование. Назначено проведение ряда исследований.

Микроавтобус двигался в сторону Зари, но оказался на встречной полосе. Фото: пресс-служба ОГИБДД УМВД России по городу В

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