Парк Минного городка во Владивостоке: преображение продолжается

Одна из лестниц парка Минного городка соединяет его с остановкой "Поликлиника" Фото: Администрация Владивостока

В парке Минного городка во Владивостоке продолжается первый этап благоустройства. Одной из его составляющих является восстановление двух больших лестниц ведущих в зеленую зону. Кроме этого, рабочие подрядной организации сделают еще пять небольших железобетонных лестниц на территории парка.

На основной дорожке парка уже уложен асфальт Фото: Администрация Владивостока

Ведется обустройство пешеходных зон и часть дорожек уже проложена там, где их никогда не было. Как сообщают представители управления дорог и благоустройства города, это сделано по просьбам местных жителей. Уже уложен асфальт на основной алее парка.

С площади Баляева в парк спускается вторая большая лестница Фото: Администрация Владивостока

Ранее строители фактически по новой создали систему ливневой канализации: отремонтировали 20 смотровых колодцев, смонтировали около 650 метров труб диаметром от 300 до 1000 миллиметров, установили 340 метров лотков закрытого типа и провели ряд других работ.

Обустраиваются все уголки городской зеленой зоны отдыха Фото: Администрация Владивостока

По сообщению пресс-службы городской администрации, все работы вписаны в единую концепцию реконструкции парка Минного городка, которая сейчас разрабатывается с учетом мнения горожан.

— В следующем году мы должны начать вносить изменения уже в облик самого парка. И то, что люди выберут в качестве благоустройства, должно быть воплощено, — сказал глава Владивостока Олег Гуменюк.

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