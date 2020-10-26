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Парк Минного городка во Владивостоке: преображение продолжается

Строители возводят две главные лестницы зеленой зоны
Никита СЕРГЕЕВНикита СЕРГЕЕВ
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Одна из лестниц парка Минного городка соединяет его с остановкой "Поликлиника"

Одна из лестниц парка Минного городка соединяет его с остановкой "Поликлиника"

Фото: Администрация Владивостока

В парке Минного городка во Владивостоке продолжается первый этап благоустройства. Одной из его составляющих является восстановление двух больших лестниц ведущих в зеленую зону. Кроме этого, рабочие подрядной организации сделают еще пять небольших железобетонных лестниц на территории парка.

На основной дорожке парка уже уложен асфальт

На основной дорожке парка уже уложен асфальт

Фото: Администрация Владивостока

Ведется обустройство пешеходных зон и часть дорожек уже проложена там, где их никогда не было. Как сообщают представители управления дорог и благоустройства города, это сделано по просьбам местных жителей. Уже уложен асфальт на основной алее парка.

С площади Баляева в парк спускается вторая большая лестница

С площади Баляева в парк спускается вторая большая лестница

Фото: Администрация Владивостока

Ранее строители фактически по новой создали систему ливневой канализации: отремонтировали 20 смотровых колодцев, смонтировали около 650 метров труб диаметром от 300 до 1000 миллиметров, установили 340 метров лотков закрытого типа и провели ряд других работ.

Обустраиваются все уголки городской зеленой зоны отдыха

Обустраиваются все уголки городской зеленой зоны отдыха

Фото: Администрация Владивостока

По сообщению пресс-службы городской администрации, все работы вписаны в единую концепцию реконструкции парка Минного городка, которая сейчас разрабатывается с учетом мнения горожан.

— В следующем году мы должны начать вносить изменения уже в облик самого парка. И то, что люди выберут в качестве благоустройства, должно быть воплощено, — сказал глава Владивостока Олег Гуменюк.

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