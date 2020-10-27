Синоптики рассказали, стоит ли ждать резкого похолодания 27 октября

Сегодня, 27 октября, воздух в Приморье прогреется до +17°C.

Сегодня, 27 октября, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы, сообщает "Примпогода". Местами небольшой и умеренный дождь. Ветер юго-западный, южный умеренный, местами до сильного. Температура воздуха +6...+17°C, а значит говорить о резком похолодании пока преждевременно.

Во Владивостоке переменная облачность, возможен слабый дождь. Ветер южный умеренный, во второй половине дня до сильного. Температура воздуха +12...+14°C.

В Уссурийске переменная облачность, небольшой дождь. Ветер южный слабый до умеренного, во второй половине дня до сильного. Температура воздуха +13...+15°C.

В Находке переменная облачность, вечером возможен небольшой дождь. Ветер слабый, во второй половине юго-восточный умеренный. Температура +12...+14°C.