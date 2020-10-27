Завершены поиски пропавшей без вести 15-летней Алины из Владивостока

Девушка вышла из дома 18 октября и перестала выходить на связь

Во Владивостоке завершены поиски без вести пропавшей 15-летней Алины Горчаковой. Девушка-подросток пропала еще 18 октября.

В день своего исчезновения Алина вышла из дома, расположенного по Сахалинской улице, а к обозначенному времени домой не вернулась. Никто из друзей и знакомых не знал, куда именно пропала девушка-подросток.

Обеспокоенные родственники обратились в полицию. К поискам пропавшей Алины подключились и волонтеры ПРОО "Примпоиск".

О девушке известно было не так много. На вид ей 15-16 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые, глаза карие. В день исчезновения на ней был черный пуховик, черная толстовка с белой надписью, белые кроссовки, при ней был черный рюкзак из кожзаменителя.

Спустя несколько дней поисков Алину удалось найти живой и невредимой. Родственники подростка благодарят всех, кто участвовал в поисках.