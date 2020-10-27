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Бензопила против стартера: в Михайловке задержали участника разборки в стиле фильма ужасов

Во время конфликта мужчина достал бензопилу, но получил по голове стартером
Василий ПОЛИКАРПОВВасилий ПОЛИКАРПОВ
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Когда мужчина достал бензопилу, он получил от оппонента по голове стартером

Когда мужчина достал бензопилу, он получил от оппонента по голове стартером

В Михайловке полицейские задержали одного из участников разборки в стиле фильма ужасов.

Между компанией нетрезвых мужчин возник конфликт. Что именно стало причиной разборки пока неясно, известно лишь то, что в разгар перепалки 40-летний мужчина взял бензопилу, дабы припугнуть своих оппонентов, но в ответ 30-летний мужчина ударил его по голове стартером.

В полицию обратилась сожительница потерпевшего. Ему понадобилась госпитализация, он был госпитализирован в Центральную районную больницу Михайловки.

Полицейские установили личности всех участников конфликта и опросили их. 30-летний обидчик сейчас задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасное для жизни человека. Расследование продолжается.