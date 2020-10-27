В свой день рождения полицейский из Владивостока подарил «второе рождение» утопающему

Спаситель и спасенный: Александр Руденко и Александр Бурдюк. Фото: пресс-службы УМВД России по Приморскому краю

Старший лейтенант полиции, оперативный дежурный отдела полиции № 2 Первомайского района города Владивостока Александр Руденко представлен к награде за спасение утопающего.

16 августа, в свой день рождения, который удачно пришелся на выходной день, Александр вместе с друзьями отдыхал на берегу бухты Тихая. В какой-то момент люди заметили на поверхности воды человека, не подающего признаков жизни. Полицейский, подхватив детский надувной круг, бросился в воду.

— Когда я доплыл до мужчины, тот уже был без сознания. Я положил его на детский круг, вытащил на берег и, ожидая приезда скорой помощи, проводил искусственную вентиляцию легких, — вспоминает Руденко.

Медики, прибывшие на место происшествия, продолжали реанимировать спасенного полицейским мужчину. Затем спасенного доставили в больницу.

37 — летний житель Владивостока, которого Александр вытащил из воды, оказался тезкой своего спасителя. Александр Бурдюк окончательно поправился только через 2 месяца и решил отблагодарить полицейского, направив письмо со словами признательности в Управление МВД России по городу Владивостоку.

На встрече со своим спасителем мужчина сказал: «Хочу выразить бескрайнюю благодарность от меня и всей семьи Александру Руденко за его человечность и решительность. Мне очень повезло, что он вовремя меня увидел и спас. Благодаря ему я сейчас стою перед вами. Для моей дочери этот человек является настоящим героем».

— За образцовое исполнение служебных обязанностей, проявленные смелость и самоотверженность при спасении людей на воде старший лейтенант полиции Александр Руденко представлен к награждению медалью МВД России «За смелость во имя спасения», — сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.

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