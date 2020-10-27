Ради ставки в букмекерской конторе приморец совершил разбой с кухонным ножом

Житель Приморья ограбил в торговле павильон в поселке Славянка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Славянки отправится под суд за разбойное нападение, совершенное прошлым летом.

Сообщение в дежурную часть отдела МВД России по Хасанскому району поступило от продавца розничного магазина. Мужчина рассказал, что в павильон вошел неизвестный и, угрожая кухонным ножом, похитил из кассы 62 тысячи рублей.

Сотрудники уголовного розыска нашли и задержали гражданина, подозреваемого в совершении грабежа. 34-летнего ранее судимого за аналогичные преступления местного жителя доставили в отдел полиции, где он признался, что деньги ему были нужны для ставок в букмекерской конторе в Интернете. Кроме того гражданину требовалось погасить имевшуюся кредитную задолженность.

Злоумышленник подготовился к преступлению: надел спортивный костюм с капюшоном, перчатки, медицинскую маску, спрятал сменную одежду на одной из улиц райцентра. Вечером мужчина пришел к выбранному заранее магазину, дождался, когда выйдет последний покупатель, и вошел в торговый зал. Грабитель вытащил нож и, угрожая расправой женщине-продавцу, потребовал отдать имеющуюся наличность.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершенный с применением оружия», сообщает пресс-служба ОМВД России по Хасанскому району.

По ходатайству следователя суд заключил фигуранта уголовного дела под стражу. Расследование завершено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Любитель делать ставки явно поставил в этот раз не туда — теперь он может лишиться свободы на срок до десяти лет.

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