В поликлиниках Приморья введен особый режим работы

За последние две недели нагрузка на поликлиники в Приморье возросла в десятки раз Фото: Артем КИЛЬКИН

Взрослая поликлиническая служба в Приморье изменила режим работы учреждений. Это связано с большим наплывом инфицированных COVID-19

Теперь поликлиники Владивостока работают в будние дни с 8 до 20 часов, а в выходные дни – с 8 до 18 часов. В таком же режиме функционируют и выездные бригады на вызовы из дома.

Сейчас в день на одну поликлинику приходится до 400 выездов к гражданам на дом, сообщает пресс-служба правительства Приморья. Бригады покидают стены поликлиники утром и возвращаются в учреждение только вечером, получая новые заявки на посещение больных прямо в пути.

- За последние две недели нагрузка на поликлиники крупных городов Приморья возросла в десятки раз. Мы видим, как стремительно растет число заболевших, а значит и контактных лиц. При этом ресурсы поликлинического звена остались прежними, – прокомментировала ситуацию заместитель председателя Правительства, министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

Чтобы повысить доступность помощи заболевшим минздрав привлек к работе студентов-медиков, в поликлиниках для консультирования пациентов были созданы телефонные “горячие линии”, кроме того звонки принимаются и на единую “горячую линию” минздрава.

«Горячие линии» поликлиник столицы края работают по графику учреждений. По телефону можно узнать о результатах тестирования или получить консультацию от специалиста. Найти телефоны для вызова врача на дом можно на сайте каждой поликлиники.

Единая «горячая линия» краевого минздрава работает круглые сутки по номеру: 8 (423) 260-50-98.

Представители министерства акцентируют внимание на том, что хотя из-за перегруженности телефонных линий дозвониться в поликлиники сложно, но это необходимо сделать, чтобы заявка поступила в выездную бригаду.

- Поликлинические выездные бригады обязательно отрабатывают каждый вызов. Это фиксируется в едином реестре и находится на контроле министерства. Однако из-за высокой нагрузки приезд медиков не всегда осуществляется оперативно. Сегодня на каждую поликлинику приходится 200-250 амбулаторных больных с COVID-19. Также вызовы поступают на сезонные инфекции и обострения у пациентов с хроническими заболеваниями, – сообщила Анастасия Худченко.

Отмечается, что в первую очередь на дом приезжают к людям с длительно высокой температурой, острыми симптомами инфекционного заболевания и обострением хронических заболеваний.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны в обязательном порядке соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых "масочный режим" в местах значительного скопления людей, а также сохранение "социальной дистанции" между гражданами в 1,5 метра.

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