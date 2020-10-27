Экстремальный рост заболеваемости COVID-19 в Приморье продолжается: 181 инфицированный за сутки

Еще у 181 жителя Приморья за сутки выявили вирус COVID-19 Фото: Артем КИЛЬКИН

За сутки в регионе найден еще 181 приморец, заразившийся коронавирусом. Общее количество зафиксированных случаев с начала эпидемии составило 14613, сообщила пресс-служба правительства края.

Однако из этого числа на сегодня уже снят диагноз «коронавирус» с 11938 приморцев. 109 пациентов были выписаны из ковидных госпиталей за прошедшие 24 часа.

Еще один человек умер в Приморье от нового заболевания. На данный момент в списке погибших от нового заболевания уже 146 имен.

- Для пациентов с коронавирусом у нас перепрофилировано более 1800 коек, хотя изначально по нормативам рекомендовали 948. <…> Тем не менее в настоящее время коечный фонд занят на 90%, в некоторых учреждениях загрузка коек полная, – рассказала министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

Все медцентры во Владивостоке, где можно сделать томографию переведены на круглосуточную работу, но, по словам министра, нагрузка все равно очень большая. Руководитель медицинского ведомства рассказала, что использовать томографическое обследование не нужно, если у человека обнаружили вирус, но у него нет никаких симптомов. Такое исследование врачи назначают лишь в случае, когда у больного в течении 3-5 дней наблюдается лихорадка и держится температура более 38,5 градуса.

- Главная задача – локализовывать болезнь там, где она зарождается. Если будем следить за соблюдением масочного режима в общественных местах и транспорте, если руководители будут проводить разъяснительную работу со своими сотрудниками, не будут допускать людей с признаками ОРВИ на рабочие места, тогда ситуация будет управляемой, - заявил губернатор края Олег Кожемяко.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона действует режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых "масочный режим" в местах значительного скопления людей, а также сохранение "социальной дистанции".

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