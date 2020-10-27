Подать заявку на реструктуризацию теперь можно в веб-версии СберБанк Онлайн

Урегулировать задолженность по кредиту в Сбербанке стало ещё проще. Теперь заявку на реструктуризацию платежей можно подать в веб-версии СберБанк Онлайн. Раньше это было возможно только на сайте банка.

Напомним, что программы реструктуризации доступны клиентам, попавшим в сложную жизненную ситуацию либо испытывающим финансовые сложности. Они предусматривают отсрочку платежей по кредитам либо снижение их размера и распространяются на кредитные продукты банка.

Условия программ урегулирования зависят от конкретной жизненной ситуации клиента, а также формируются с учётом кредитного продукта, для которого запрашивается урегулирование, и документов, которые может предоставить заёмщик.

Максим Дегтярёв, вице-президент, директор Департамента по работе с проблемными активами Сбербанка:

«Быть на связи с клиентом постоянно — это требование времени, которое в полной мере касается и урегулирования задолженности по кредитам. При возникновении финансовых затруднений клиент должен быть уверен в оперативной поддержке банка. Онлайн-сервис подачи заявки на урегулирование отвечает этой задаче».

Сервис доступен по следующему пути.

В старой версии сайта: «Кредиты» — «Кредитные каникулы» — «Подать заявку».

В новой версии сайта: «Кредиты» — «Детальная информация по кредиту» — «Взять кредитные каникулы» — «Подать заявку».

Заёмщику потребуется заполнить анкету и приложить подтверждающие документы. Статус рассмотрения заявки также можно отслеживать в СберБанк Онлайн.