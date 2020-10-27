«Россети ФСК ЕЭС» подключила к ЕНЭС якорного резидента ТОР «Белогорск» – уникальный для России маслоэкстракционный завод «Амурский»

«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») расширила подстанцию 220 кВ «Белогорск» в Амурской области. Обеспечена выдача из Единой национальной электрической сети (ЕНЭС) до 7,24 МВт мощности резиденту территории опережающего развития (ТОР) «Белогорск» – заводу «Амурский». Предприятие планирует на 75% заместить импорт белкового изолята – продукта переработки сои, который используется в молочной и мясной промышленности.

На открытом распределительном устройстве 110 кВ подстанции 220 кВ «Белогорск» построены две дополнительные линейные ячейки. Установлены современные элегазовые выключатели, разъединители и трансформаторы тока. Оборудование произведено в России, оснащено цифровыми комплексами защиты. Инвестиции в проект составили 151,6 млн рублей

Обеспечена выдача 7,24 МВт мощности потребителю, после 2022 года показатель вырастет более чем вдвое – до 16,7 МВт. «Амурский» – единственное в России крупное предприятие, производящее белковый изолят. На сегодня завод может выпускать до 15 тыс. тонн продукции в год, планируется увеличение производства до 30 тыс. тонн в год (емкость внутреннего рынка – 40 тыс. тонн в год).

Электроснабжение ТОР – одна из приоритетных задач «Россети ФСК ЕЭС» в Дальневосточном федеральном округе. Начиная с 2016 года в рамках данного направления введены в работу три новых центра питания 220 кВ – подстанции «Звезда», «Промпарк» и «Восток» общей мощностью 378 МВА. На сегодня компания обеспечивает надежное электроснабжение шести территорий опережающего развития в Амурской области, Приморском и Хабаровском краях. До 2026 года будут подключены к ЕНЭС резиденты еще двух ТОР – «Свободный» и «Южная Якутия».