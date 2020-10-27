Амурский тигр без страха и агрессии снялся на видео в Приморье

Тигр, который вышел к дороге в Приморье, спокойно отнесся в разглядывающим его людям. Скриншот видео: Instagram-паблик amurtigercenter

Еще один полосатый хозяин приморской тайги попозировал для видео жителей края. Тигр вышел к автотрассе и даже свет фар автомобиля, в котором сидели ошалевшие от внезапной встречи люди, нисколько его не беспокоил.

Кадры с благодушным хищником появились в Инстаграм-паблике Центра «Амурский тигр». Специалисты сделали предположение, что животное только что совершило длительный и энергозатратный переход, поэтому «торопиться и уходить в лес ему было просто лень».

Видео было сделано 21 октября недалеко от села Светлогорье в Пожарском районе Приморского края.

«В любой непонятной ситуации делай вид, что так и задумано! Именно так поступил этот тигр», — прокомментировали это происшествие сотрудники Центра «Амурский тигр».

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