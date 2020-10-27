Житель Владивостока, ограбивший «ювелирку» на 1,4 миллиона рублей, отправлен под суд

В феврале 2020 года вооруженный мужчина ограбил ювелирный магазин во Владивостоке. Скриншот видео: YouTube канал newsvlru

Прокуратура Советского района Владивостока утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по разбою и незаконному ношению и хранение огнестрельного оружия.

Следствие выяснило, что в феврале 2020 года житель столицы Приморья в районе железнодорожного вокзала нашел пистолет, с находящимися внутри патронами. Вместо того, чтобы сдать находку в соответствующие органы ранее судимый гражданин решил ограбить ювелирный магазин.

Вооружившись пистолетом, скрыв лицо медицинской маской, грабитель вошел в торговое учреждение, направил оружие на находящихся в помещении людей и потребовал всем лечь на пол. Мужчина разбил три витрины, ссыпал драгоценности в сумку и скрылся с места преступления.

Как выяснилось позже, налетчик унес из магазина ювелирные украшения на сумму более 1,4 миллиона рублей.

Правоохранительные органы разыскали преступника, задержали и изъяли огнестрельное оружие.

Сейчас уголовное дело направлено в Советский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу. По делу также заявлен гражданский иск на сумму причиненного ущерба.

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