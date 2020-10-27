Бесхозные могилы уберут с «Морского» кладбища Владивостока

На могилах "Морского" кладбища, где нет никаких данных о том, кто захоронен появились информационные таблички Фото: Администрация Владивостока

Муниципальная похоронная служба «Некрополь» начала инвентаризацию на Морском кладбище Владивостока. На могилах, где уже нет ни фотографий, ни данных о том, кто захоронен появились первые информационные таблички с просьбой навести порядок и восстановить сведения об упокоенных. Задача службы — привести места захоронений в соответствие с требованиями законодательства.

— Наша основная цель — призвать горожан к наведению порядка в местах захоронений, которые они не посещали много лет и которые мы можем принять за заброшенные и бесхозные, — сообщил директор «Некрополя» Андрей Васильченко.

Специалисты службы ищут такие захоронения. Впрочем, особо искать их не приходится: бесхозные могилы работники «Некрополя» видят, пройдя от входа на кладбище только несколько десятков метров.

Нередко такие заброшенные могилы люди начинают использовать для складирования мусора.

Такие могилы могут быть через 2 года признаны бесхозными Фото: Администрация Владивостока

— Как только кто-то первый складирует мусор на таком заброшенном месте, сразу на нем вырастают горы из старых искусственных цветов, венков, памятников. Мы просим горожан при наведении порядка не складировать мусор рядом с чьим-то местом захоронения, а выносить его к дороге, откуда мы его обязательно заберем и вывезем на утилизацию, — рассказывает Васильченко.

Информационные таблички на обезличенных могилах, которая устанавливает служба, обращены к родственникам или тем, кто знает что-то знает о захоронении. Им необходимо сообщить об этом в администрацию кладбища и привести могилу в порядок.

Но работники похоронной службы и сами разыскивают сведения в архивных документах, чтобы связаться с родственниками.

По истечении двух лет, если могила, на которой было выставлено предупреждение, не будет приведена в порядок, комиссия может признать ее бесхозной. Если это произойдет, в соответствии с требованием законодательства останки умершего человека будут эксгумированы и кремированы, а прах захоронен на новом месте.

СПРАВКА:

Кладбище «Морское» одно из самых старых в городе. Официально оно было открыто в 1903 году, но первые захоронения датируются 80-ми годами 19 века. На «Морском» были похоронены десятки тысяч людей.

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