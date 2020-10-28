Ихтиозавр острова Русский: в Приморье найдены кости доисторического ящера

Палеонаходок морских рептилий в ДФО очень мало и образец, найденный на острове Русском, ценнен. Фото: Facebook-аккаунт Наука в путешествии. ПриМорье

Во Владивостоке на острове Русский были обнаружены останки доисторического животного.

Участники образовательного проекта «Наука в путешествии. ПриМорье» сообщили на своей странице в Facebook, что во время прогулки в одной из бухт острова дети нашли расколотую тайфуном «Майсак» каменную плиту с отпечатками и фрагментами костей. Куратор палеонтологического направления проекта Светлана Лалетина обратилась к ученым, которые сообщили, что это останки ихтиозавра.

Отпечаток ребер ихтиозавра нашли на острове Русский дети. Фото: Facebook-аккаунт Наука в путешествии. ПриМорье

Палеонтолог Государственного Дарвиновского музея (Москва) Ярослав Попов и палеобиологи Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Григорьев и Павел Скучас отметили, что палеонаходок морских рептилий на Дальнем Востоке очень мало и образец, найденный на Русском, очень ценный.

Из Благовещенска во Владивосток, чтобы изучить находку, прибыл руководитель лаборатории палеонтологии Института геологии и природопользования ДВО РАН Юрий Болотский.

— Скорее всего, да, это ребра ихтиозавра. Ихтиозавры обитали во всех морях. На острове Русском это вторая такая находка. Части находили от Магадана до юга Приморья — но это был очень фрагментарный материал. А тут более-менее полный, к тому же часть находится в породе. Материал надо препарировать, и, может быть, там окажется самая важная часть скелета — череп. Но голову могли ему оторвать еще 220 миллионов лет назад, — прокомментировал находку ученый.

Часть породы с находкой уже извлекли из каменного массива и материал доставили для последующих исследований в Приморский океанариум.

В каменную плиту впечатались реберные кости доисторического ящера. палеонаходок морских рептилий на Дальнем Востоке очень мало и образец, найденный на Русском, очень ценный.

СПРАВКА:

Ихтиозавры (лат. Ichthyosauria, от греч. χθ ς — рыба и σα ρος — ящер, буквально: рыбоящеры) — отряд вымерших морских пресмыкающихся из клады ихтиоптеригий, имевших форму, схожую с формой современных рыб и морских млекопитающих.

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