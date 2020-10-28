В историческом здании в центре Владивостока собираются сделать отель

Здание памятник истории и культуры регионального значения. Фото: сайт Законодательного Собрания Приморского края

Намерение правительства Приморья передать в концессию частному инвестору здание в центре Владивостока, для создания в нем отеля, поддержали сегодня, 28 октября, депутаты Законодательного Собрания края.

4-этажное здание расположено по адресу: Владивосток, Краснознаменный переулок, 10. Оно было построено в начале XX века как доходный дом, а сейчас находится в собственности края и является памятником истории и культуры регионального значения. Площадь объекта 1,46 тысячи квадратных метров. Балансовая стоимость 148,7 миллиона рублей.

По концессионному соглашению инвестор должен провести в историческом здании реконструкцию помещений и использовать их для открытия гостиницы категории не ниже «три звезды». Срок действия соглашения — 30 лет. Объект должны ввести в эксплуатацию не позже 5 лет с момента подписания договора. Это максимальный срок на подготовку проектной документации и реконструкцию здания.

Пресс-служба Заксобрания сообщает, что реконструкция должна быть проведена с соблюдением требований, установленных федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Расположение здания по адресу: Владивосток, Краснознаменный переулок, 10. Карты 2ГИС

Когда гостиница заработает, инвестор начнет платить концессионную плату. В первый год работы не менее 400 тысяч рублей в месяц, во второй — не менее 500 тысяч рублей в месяц, в третий и последующие годы — не менее 900 тысяч рублей в месяц. Точный размер выплаты установят по результатам открытого конкурса, в ходе которого также определится инвестор, получивший право подписать соглашение.

С просьбой передать в концессию историческое здание в Краснознаменном переулке к правительству края обратилось ООО «ДВ Капитал», учредителем которого является экс-гендиректор ОАО «Наш дом — Приморье» Марина Ломакина. Имя этой бизнес-леди несколько лет назад фигурировало в уголовном деле, связанном с постройкой во Владивостоке злополучных отелей «Хайят».

Сообщается, что кроме ДВ Капитал" в конкурсе примут участие еще несколько компаний и предпринимателей, желающие побороться за право заключения договора.

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