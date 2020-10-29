Жителей Приморского края приглашают получить новую цифровую профессию за счет государства

Жителей Приморского края приглашают принять участие в федеральном государственном проекте, дающем возможность пройти обучение для получения компетенций и навыков в цифровой экономике за счёт использования персональных цифровых сертификатов, выдаваемых в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Для участия в проекте необходимо забронировать персональный сертификат, а затем обменять его на одну из предложенных программ и пройти обучение. По завершении обучения выдаётся удостоверение государственного образца.

Сбер стал партнёром проекта и обеспечил возможность обучиться IT-навыкам по лучшим образовательным программам Деловой среды, СберУниверситета и СберКласса, выбрав один из четырех 4 курсов:

1. «Создание сайтов на платформе Tilda. Основы интернет-маркетинга». Программа рекомендована для предпринимателей и самозанятых. Обучение на курсе позволит научиться анализировать конкурентов и целевую аудиторию, самостоятельно создавать продающие лендинги, подключать прием заявок и оплату от клиентов онлайн, настраивать поисковую оптимизацию (SEO) и подключать систему работы с клиентами (CRM), настраивать таргетированную рекламу и получать клиентов благодаря интернет-маркетингу

2. «Основы машинного обучения». Обучение на курсе позволит познакомиться с ключевыми технологиями и инструментами машинного обучения и стать востребованным для работодателей, которые готовы совершенствовать свой бизнес с помощью искусственного интеллекта.

3. «Основы Python для анализа данных». Обучение позволит освоить самый востребованный язык программирования, который используется в широком спектре направлений от разработки сайтов до создания игр и приложений.

4. «Основы теории искусственного интеллекта». Курс позволит овладеть инструментами для работы в актуальных областях цифровой экономики. Рекомендуется для учителей и наставников для образования.

Для того чтобы пройти обучение, необходимо иметь временную или постоянную регистрацию на территории Приморского края, соответствовать возрастному критерию от 18 лет и до наступления пенсионного возраста, а также иметь средне-специальное или высшее образование.

Сергей Радюшкин, управляющий Приморским отделением Сбербанка:

«Цифровые навыки – это то, что сегодня востребовано больше всего. Владение этими знаниями – гарантия устойчивого развития на рынке и конкурентноспособное преимущество. Если вам надоело постоянно обращаться к дизайнерам и программистам, чтобы что-то изменить на сайте, или вы бы хотели использовать искусственный интеллект в своем бизнесе – научитесь этому сами бесплатно».

Подать заявку на бесплатный персональный сертификат можно до 30 октября по ссылке, количество мест ограниченно. Обучение будет проходить с 1 по 25 ноября.

Персональные цифровые сертификаты — государственная система стимулирующих выплат для обучения людей навыкам, востребованным в современной экономике. В 2020 году в проекте участвуют жители 48 регионов.