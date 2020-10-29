Теперь больше приморцев смогут отправиться в санатории бесплатно

Приморские депутаты расширили перечень категорий граждан, имеющих право на путевки в санатории края Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Приморские депутаты решили расширить перечень категорий граждан, имеющих право на путевки в санатории края. Законодательное Собрание края приняло в трех чтениях проект закона «О внесении изменений в статью 2 Закона Приморского края «О санаторно-курортном лечении отдельных категорий граждан в Приморском крае».

Теперь право на однократное предоставление путевок в санаторий получили работники медицинских организаций, которые переболели COVID-19 и нуждаются в восстановительном лечении. Воспользоваться этой мерой поддержки они смогут в течение трех лет с даты выздоровления.

Также изменения позволят раз в три года пройти санаторно-курортное лечение в приморских здравницах одиноким пенсионерам достигшим возраста 70 лет и с доходом ниже величины двух прожиточных минимумов. Эту же возможность получили приморцы, имеющие звание «Ветеран труда» и почетные доноры СССР и России в возрасте 70 лет и старше.

Пресс-служба Заксобрания Приморья напоминает, что возможность раз в три года получить бесплатную путевку на лечение в приморских здравницах, уже действует для реабилитированных и пострадавших от политических репрессий, тружеников тыла, неработающих граждан, имеющих почетные звания СССР, РСФСР или РФ, персональных пенсионеров союзного, республиканского и местного значения, а также награжденных почетным знаком Приморского края «Почетный гражданин Приморского края».

Санаторное лечение положено также 70-летним одиноко проживающим пенсионерам с доходом ниже величины прожиточного минимума, и неработающим гражданам, имеющим звание почетного жителя (гражданина) муниципального района, муниципального округа или городского округа Приморского края, достигшим возраста 70 лет.

В перечне льготников также граждане, удостоенные звания Героя Советского Союза, Героя РФ, Героя Социалистического Труда, Героя Труда РФ, и полные кавалеры ордена Славы, ордена Трудовой Славы. Для этой категории граждан закон предусматривает социальную выплату — сертификат на санаторно-курортное лечение, которая предоставляется один раз в год.

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