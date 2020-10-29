63-летний житель Уссурийска, угрожая таксисту отверткой, угнал машину

Угонщик из Уссурийска угрожал таксисту отверткой. Фото: пресс-служба ОМВД России по г. Уссурийску

К сотрудникам Госавтоинспекции, находившимся на маршруте патрулирования, обратился 50-летний житель Уссурийска, работающий на такси. Мужчина сообщил об угоне его машины марки Toyota Probox.

Такси стояло на улице Стаханова, когда к машине подошел неизвестный гражданин и, угрожая отверткой, потребовал покинуть водительское место. Шофер не стал рисковать и предпочел выйти из машины, после чего злоумышленник скрылся на автомобиле заявителя в неизвестном направлении.

Ориентировка на транспортное средство и похитителя была передана всем наружным нарядам полиции и вскоре сотрудники Госавтоинспекции задержали угонщика. Автомобиль полиция обнаружила брошенным недалеко от места происшествия.

В отделе полиции 63-летний нарушитель закона дал признательные показания. Мужчина рассказал, что угнал машину для того, чтобы добраться до дома и в момент совершения преступления он был изрядно выпившим.

При обыске дома у задержанного сотрудники полиции нашли отвертку, которой он угрожал таксисту.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья». Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю России по Приморскому краю, с фигуранта дела взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

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