Вскрыл, как консервную банку. Во Владивостоке большегруз сильно повредил авто и уехал

Грузовик серьезно повредил седан Фото: dps_vl

В неприятной ситуации 29 октября оказался хозяин Toyota Crown, на пути которого повстречался большегруз. Как уверяет автомобилист, длинномер сильно повредил кузов седана после чего водитель грузовика попросту покинул место ДТП.

Авария с участием «тяжеловеса» произошла примерно в 08:30 — 08:35, при подъеме с Луговой на Баляева, напротив спортивного клуба «Варяг». Тягач ехал по крайне левой полосе. Водитель то ли не учел габариты, то ли более мелкая машина попала в слепую зону, без столкновения не обошлось. При этом рулевой большегруза даже не понял, что изуродовал бедный Сrown.

Хозяин Toyota еще находится на месте аварии. ДТП сейчас оформляют сотрудники ГИБДД. Автомобилистов, которые стали свидетели столкновения и могут помочь в установлении виновника, пострадавший просит связаться с ним по номеру телефона +7 908 994 18 12. Не исключено, что у кого-то остались записи с видеорегистраторов.

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