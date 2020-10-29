Ямы закатали в асфальт. Дорожники добрались до улицы Ладыгина и моста на Тимирязева

На Ладыгина дорожники уже приступили к асфальтированию. Фото: Евгений Кулешов.

Не так давно исчезли ямы на Котельникова и Адмирала Юмашева, пропала коварная рытвина на повороте на Фадеева, а сейчас дорожники ремонтируют улицу Ладыгина.

Здесь уже подготовили дорожные карты, убрав на особо поврежденных участках старое покрытие, и приступили к асфальтированию. Как рассказали в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, ремонт на улице Ладыгина проводится силами муниципального предприятия «Содержание городских территорий». Завершить работы планируется в течение нескольких дней.

Также по поручению главы города Олега Гуменюка силами подрядных организаций и муниципальной дорожной службы ведется восстановление поврежденных участков дорог на улицах Калинина, Русской, Зои Космодемьянской, 1-й Поселковой, Приморской. В списке также ряд других улиц, где работы пройдут в ближайшее время.

А ремонт моста по улице Тимирязева должны завершить к 10 ноября. Фото: Евгений Кулешов.

Тем временем подрядчики приступили к ремонту еще одного важного объекта - моста на улице Тимирязева. Здесь строителям предстоит укрепить конусы мостового сооружения, смонтировать габионы, забетонировать переходную плиту и восстановить асфальтовое покрытие на примыкании.

На состояние мостового перехода пожаловались сами местные жители. Минувшим летом с проверкой объект посетил Олег Гуменюк, который поручил специалистам незамедлительно подготовить документацию и найти подрядчика, который займется ремонтом.

Как рассказали в городском управлении дорог и благоустройства, завершить работы планируется к 10 ноября.

«На время ремонтных работ будет ограничено движение автотранспорта по данному участку. Объезд будет осуществляться по Шкотовской, Лянчихинской, Успенского, Мечникова и Зеленой. Здесь уже выставлены соответствующие дорожные знаки», - подчеркнули специалисты управления.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтными работами.

КСТАТИ

В этом году в пригороде Владивостока проходят масштабные ремонтные работы. По национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ремонтируется улица Успенского. Работы на участке от дома №77 до №100 уже завершены, сейчас в самом разгаре ремонт на участке от дома №100 до пересечения с улицей Маковского. В прошлом году в районе Фанзавода по нацпроекту была отремонтирована дорога по улице Шкотовской. В ходе ремонта восстановлен мостовой переход через речку, уложены перепускные трубы, восстановлены колодцы инженерных сетей и уложено новое асфальтовое покрытие.