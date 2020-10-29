На объездной трассе во Владивостоке начались ремонтные работы

Заделку трещин в покрытии на трассе Седанка – Патрокл произведет городская дорожная служба «Содержание городских территорий»
Фото: Администрация Владивостока
Сегодня, 29 октября, городская дорожная служба «Содержание городских территорий» приступает во Владивостоке к работам по заделке трещин в покрытии на трассе Седанка — Патрокл. Работы будут вестись на участке от Русского моста по направлению в сторону Седанки.
«Автомобилистов просим с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом. При передвижении на таких участках следует быть предельно внимательными и острожными, а также соблюдать требования временных дорожных знаков», — обратились к водителям представители службы.
Также специалисты службы силами предприятия начали проводить работы по укладке асфальта на заранее подготовленных участках на улицах Харьковской, Карской и Луговой. Там уже нарезаны дорожные карты на самых поврежденных участках дорожного полотна. Асфальтирование Луговой и Карской начнется предстоящей ночью.
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