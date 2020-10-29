Координатор проекта «Старшее поколение» доставил пожилым людям на дом живые цветы

Поддерживать пожилых людей в период ограничительных мер продолжает региональное отделение партии «Единая Россия». В День бабушек и дедушек, который отмечают в России 28 октября, депутат Госдумы РФ, координатор партийного проекта «Старшее поколение» в Приморском крае Владимир Новиков провел поздравительную акцию для одиноко проживающих представителей поколения 65+ во Владивостоке, передав им горшечные цветы от ЕР.

Среди тех, кто сегодня получил поздравления и живые цветы прямо на дому – Зигмунд Марьянович Хшановский, Галина Ивановна Жданова, Светлана Васильевна Осецкая. Все трое – сами активные участники добровольческого движения в рамках партийного проекта «Старшее поколение» Например, Галина Ивановна помогала организовывать мастер-классы в детдомах Приморья. А 81-летний Зигмунд Марьянович во время первой волны пандемии трудился волонтером онлайн – принимал заявки от своих сверстников об оказании помощи и передавал их в региональный волонтерский центр, развернутый на базе региональной общественной приемной «Единой России». Сегодня он обучает своих пожилых друзей пользоваться услугами онлайн: платить за услуги ЖКХ, заказывать лекарства, общаться с близкими.

Как считает Владимир Новиков, навестивший сегодня на дому трех престарелых жителей краевого центра, помнить и поддерживать пожилых людей нужно всегда и особенно важно о них заботиться сегодня, когда пик пандемии еще не пройден.

«Если нет возможности прийти, нужно просто позвонить, узнать о здоровье, просто поговорить. Это очень важно. Это одно из добрых дел, которым нужно заниматься», - сказал Владимир Новиков.