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Даешь лыжню! На острове Русский вновь создадут лыжную трассу

Для любителей зимнего спорта сделают теплую раздевалку, бесплатный прокат лыж, кафе
Никита СЕРГЕЕВНикита СЕРГЕЕВ
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На острове Русский скоро откроется лыжная трасса

На острове Русский скоро откроется лыжная трасса

Фото: Администрация Владивостока

Лыжную трассу, которую создали на острове Русский прошлой зимой, вновь откроют в этом году. Как сообщает мэрия Владивостока, лыжная дорожка станет еще более комфортной. Кроме того появится бесплатный прокат лыж и теплая раздевалка.

Трасса для беговых лыж расположится недалеко от школы № 5 в поселке Канал. В прошлый зимний сезон было проведено множество мероприятий, собиравших сотни любителей лыжного спорта из Приморья и других регионов страны.

Сейчас на участке проходят земельные работы. Будет создана необходимая инфраструктура: в стартовом городке появятся раздевалка, кафе, пункт проката, технический блок для оборудования.

— В рамках программы «Спорт — норма жизни» мы получили субсидии из краевого бюджета на приобретение оборудования для развития лыжного спорта. <...> Кроме того, мы дополнительно закупили 200 комплектов лыж, чтобы любой желающий мог присоединиться к лыжне. Стоит отметить, что прокат лыж будет бесплатным, — рассказал глава Владивостока Олег Гуменюк.

Заместитель начальника отдела физкультурно-спортивной подготовки управления физической культуры и спорта Валерий Курочкин рассказал, что в лыжном центре будет установлена мобильная система искусственного оснежения. А также на средства субсидий закуплен снегоход, фреза для подготовки трассы, система электронного хронометража и другое оборудование.

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