Пара «черных лесорубов» в Приморье нарубила дубов на 10 миллионов рублей

За месяц два жителя Дальнегорска вырубили 77 монгольских дубов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Прокуратура Дальнегорска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против двух местных жителей. Они обвиняются по части 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная организованной группой в особо крупном размере».

С января по февраль 2020 года мужчины в составе организованной группы без разрешительных документов вырубили на территории Мономаховского участкового лесничества 77 монгольских дубов общим объемом свыше 100 кубических метров. Экологический ущерб лесному фонду Российской Федерации составил более 10 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в Дальнегорский районный суд для рассмотрения по существу. Также прокурором заявлен гражданский иск о взыскании денежных средств в счет возмещения ущерба. На транспортные средства и счета обвиняемых наложен арест.

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