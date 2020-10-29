На урок мимо тепловизора: новая техника измеряет температуру людей в школе Владивостока

На экране монитора можно видеть температуру тела каждого, проходящего перед камерой Фото: Администрация Владивостока

Тепловизор, позволяющий проводить с высокой точностью удаленное и бесконтактное измерение температуры тела, установили в школе № 52 Владивостока.

По данным городского управления по работе с муниципальными учреждениями образования, техника установлена компанией «Ростелеком». Пока тепловизор работает в тестовом режиме, если аппарат докажет свою эффективность, он станет собственностью школы.

— Тепловизор значительно сокращает время измерения температуры тела у ребят и педагогов. Он установлен в холле центрального входа — там, где поток людей максимально большой. Монитор, куда выходят данные с видеокамеры, поставили в медкабинете. Его работу контролирует дежурный в этот день учитель, — рассказала директор школы № 52 Елена Дмитриенко.

На экране монитора можно видеть температуру тела каждого, проходящего перед камерой. Тепловизор две недели хранит все записи с видеокамеры на жестком диске.

В школах и детсадах Владивостока усилены противоэпидемические мероприятия. Дети и сотрудники в обязательном порядке измеряют температуру тела бесконтактными термометрами, все поверхности помещений несколько раз в день дезинфицируются, родительские собрания и встречи с педагогами проходят в дистанционном формате.

По последним данным во Владивостоке закрыто 17 групп в 13 детских садах. 152 класса в 36 школах города переведены на дистанционное обучение.

Тепловизор начал работать в тестовом режиме в школе №52 Владивостока Фото: Администрация Владивостока

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