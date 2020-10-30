У пациента психбольницы на Шепеткова изъяли ножи и пистолет

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Полицейские устанавливают обстоятельства трагического происшествия, зафиксированного в Седанкинском доме-интернате. Один из пациентов совершил попытку суицида, а в его вещах было обнаружен пистолет и ножи.

Скорую помощь в дом-интернат на улице Маковского вызвали медицинские работники заведения, которые оказали первую помощь 19-летнему пациенту. Прибывшие врачи доставили совершившего попытку самоубийства молодого человека в психиатрическую больницу на Шепеткова для прохождения дальнейшего лечения.

При осмотре личных вещей неадекватного пациента в его рюкзаке был обнаружен пневматический пистолет в кобуре и пули к нему, а также несколько ножей. Для какой цели он хранил данное оружие и как собирался его использовать предстоит выяснить сотрудникам полиции.

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