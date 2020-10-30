Штрафы ТСЖ и УК в Приморье за нарушение сантребований уже превысили 1,3 миллиона рублей

158 УК и ТСЖ в Приморье наказаны за нарушения дезинфекции мест общего пользования многоквартирных домов Фото: Иван МАКЕЕВ

В Приморье продолжается работа по выявлению нарушителей режима повышенной готовности, в том числе и в общественных местах общего пользования жилых домов. Ответственность за невыполнение правил несут управляющие компании и ТСЖ. С мая этого года проверено 21828 подъездов жилых зданий.

- Сотрудники госжилинспекции проводят рейды по соблюдению обслуживающими организациями правил уборки, содержания и дезинфекции мест общего пользования многоквартирных домов. На сегодняшний день выявлено более 3200 нарушений, составлено 504 протокола, из них 431 направлен в суды. 158 управляющих компаний и товариществ собственников жилья наказаны, сумма штрафов превысила 1,3 миллиона рублей, - рассказала заместитель председателя Правительства Приморья Елена Пархоменко.

Помимо проверки регулярности и качества обработки дезинфицирующими средствами лестничных клеток, подъездов и лифтов, комиссии контролируют и соответствие используемых средств санитарным требованиям.

Надо отметить, что специалисты не пытаются наказать всех без разбора. Как утверждает Елена Пархоменко, штрафы получают только злостные нарушители, которые уже ранее имели предупреждения, но не занялись исправлением нарушений. Работают комиссии и по проверке обращений и жалоб жильцов, если УК и ТСЖ их игнорируют.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны в обязательном порядке соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых "масочный режим" в местах значительного скопления людей, а также сохранение "социальной дистанции" между гражданами в 1,5 метра.

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