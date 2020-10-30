Приморский десант в Белоруссии: Фонд «Восточный Порт» организовал поездку боксёров Находки на международный турнир

«Приморский десант» на землю Республики Беларусь этой осенью продолжился визитом спортсменов из Находки – российские боксёры провели серию матчевых поединков в городе Витебске против воспитанников местной школы бокса. Встреча состоялась по приглашению белорусской стороны благодаря финансовой поддержке Фонда «Восточный Порт».

В конце сентября, напомним, в Минск с рабочей поездкой прибыл Губернатор Приморского края, который провел ряд переговоров с властями и руководством крупных промышленных предприятий страны об укреплении торгово-гуманитарных связей между нашим регионом и Республикой Беларусь. Вслед за Олегом Кожемяко на территории союзного государства переговоры с коллегами провела экономическая делегация дальневосточников.

Матчевая встреча по боксу состоялась в центральном спортивном комплексе Витебска, на ринг с каждой стороны вышли по 8 спортсменов, прошедших жёсткий отбор перед включением в сборную. По словам участников находкинской делегации, спортивное мероприятие было организовано принимающей стороной на высоком уровне. Итогом турнира «Витебск-Находка» стала боевая ничья – 4 победы на счету находкинских спортсменов, ещё столько же раз рефери фиксировал успех боксёров из Витебска.

– Ничейный счёт серии никак не отражает накал страстей и напряжения в каждом поединке, – отметил президент Федерации бокса Находкинского городского округа Андрей Карпов. – И с той и с другой стороны никто из ребят не хотел уступать, уровень подготовки у них примерно равный, поэтому все бои длились положенное количество раундов и завершились «по очкам». В первой встрече, например, наш спортсмен отправил соперника в нокдаун, но затем белорусский боксёр сумел мобилизоваться и изменить ход поединка в свою пользу. И, наоборот, к финалу мы уступали в серии 3:4, но наш боец отлично настроился на бой, победил «в одну калитку» и принёс достойный результат для сборной Находки.

Руководитель Федерации бокса НГО выразил благодарность Фонду «Восточный Порт» за помощь в организации поездки на турнир, отметив, что помимо участия в спортивном мероприятии спортсмены из Находки смогли посетить в Белоруссии места боёв и мемориалы, почтить память советских солдат и мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны.

АО «Восточный Порт» и Фонд «Восточный Порт» уделяют большое внимание популяризации спорта на территории Находкинского городского округа. Для системной поддержки спортсменов, команд и физкультурного движения Фондом «Восточный Порт» разработана и реализуется программа «Спорт», в числе 12-ти программ социального развития. Только в 2020 году, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, Фонд поддержал проведение ряда спортивных соревнований и учебно-тренировочных сборов. А в начале сентября «Восточный Порт» подписал соглашение о строительстве в микрорайоне Врангель Ледовой арены, взяв на себя обязательства по реализации крупнейшего в истории Находки социального и спортивного проекта.