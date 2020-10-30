Новые «дальневосточные гектары» можно взять на ранее закрытых для программы территориях Приморья

Дальневосточный гектар теперь можно взять в районе поселка Соловей-Ключ, Тавричанка, Девятый вал, Мирный, Кипарисово, Находкинском городском поселении Фото: Олеся КУВАТОВА

Вокруг городов Владивосток и города Находка открыты новые территории для предоставления по программе «Дальневосточный гектар». Информация о них уже внесена в Федеральную информационную систему «НаДальнийВосток. РФ».

Как сообщает служба коммуникаций Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, теперь граждане могут подавать заявления на предоставление участков в Шкотовском, Надеждинском и Партизанском районах, ранее находившиеся в так называемых «серых зонах», закрытых от реализации по программе «Дальневосточный гектар». К примеру, открыты востребованные территории в районе поселка Соловей-Ключ, Тавричанка, Девятый вал, Мирный, Кипарисово, Находкинском городском поселении.

— Новые доступные территории — это дополнительная возможность для людей, которые хотели бы построить себе жилье, заняться предпринимательством или другими видами деятельности. Мы и дальше планируем планомерно вести работу по сокращению «серых зон» во всех субъектах ДФО — важно, чтобы у людей был максимальный выбор, чтобы они могли взять ту землю, которая им нужна и реализовать свой потенциал, — прокомментировал событие генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике Сергей Ховрат.

«Серая зона» сокращена в Партизанском районе — 6,2 тысячи гектаров, в Надеждинском районе — 3,5 тысячи гектаров, в Шкотовском районе — 13 тысяч гектаров.

Приморский край по-прежнему сохраняет первое место среди регионов Дальневосточного федерального округа по количеству участников в программе «Дальневосточный гектар». В регионе землю взяли более 22,5 тысячи человек. В общей сложности в 11 регионах ДФО землю по программе «Дальневосточный гектар» получили 86 тысяч человек.

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