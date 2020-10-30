Схема автодвижения во Владивостоке на Второй Речке изменится сегодня в полночь

Схему дорожного движения изменят в районе пересечения проспекта 100-летия Владивостока и улицы Русской Фото: Алексей БУЛАТОВ

В столице Приморья в предстоящие выходные дни, 31 октября и 1 ноября, изменят схему дорожного движения в районе пересечения проспекта 100-летия Владивостока и улицы Русской. Это связано с проведением ремонта теплосети.

Движение автотранспорта от дома № 117а по проспекту 100-летия Владивостока до пересечения с улицей Русской будет ограничено уже предстоящей ночью, 30 октября. Ограничения начнут действовать в полночь. Планируется, что ремонт продлится до вечера воскресенья.

Схема изменения движения транспорта на Второй Речке в выходные Фото: Администрация Владивостока

Объезд маршрутных и междугородних автобусов будет организован по встречной стороне дороги. Для этого установят знаки и бетонные блоки для разделения потоков.

Участники движения должны будут продолжить двигаться по мостовому переходу в районе пересечения улицы Русской и проспекта 100-летия Владивостока. Тем, кому необходимо проехать в район автовокзала, смогут сделать это, повернув на улицу Волжскую. Развернувшись на Фирсовой развязке, можно будет также продолжить движение на улицу Русскую в любом из ее направлений, уточняет пресс-служба администрации Владивостока.

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