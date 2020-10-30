Сотрудница ГУФСИН стала жертвой грабителя в Уссурийске

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Жительница Уссурийска обратилась в полицию с заявлением о нападении и грабеже со стороны неизвестно мужчины. Потерпевшая лишилась сумки, в которой находилось ее служебное удостоверение сотрудника ГУФСИН.

Как рассказала сама 37-летняя гражданка, нападение произошло в вечернее время в районе частных домов на улице Уссурийской. В этот момент к ней со спины подбежал неизвестный, который с применением насилия открыто похитил у нее сумочку и скрылся.

Женщина пояснила, что является сотрудником ГУФСИН по Приморскому краю, а в сумке помимо других вещей находилось ее служебное удостоверение. Пострадавшая описала приметы грабителя, поисками которого занялись полицейские. Возбуждено уголовное дело.

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