В стиле 90-х: во Владивостоке мужчину прямо из бара увезли на кладбище, избили и ограбили

Полиция Владивостока разыскивает трех мужчин, избивших и ограбивших жителя Артема Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В отдел полиции № 2 УМВД России по городу Владивостоку (Первомайский район) поступило заявление 23-летнего жителя Артема о том, что неизвестные граждане похитили у него денежные средства и ювелирные украшения.

Мужчина отдыхал в одном из баров в центре города, когда у него произошла ссора с тремя неизвестными молодыми людьми. «Разборки» кончились тем, что потерпевшего на его же собственном автомобиле, применив физическую силу, отвезли в район Морского кладбища. Там человека избили и отобрали

Это один из тех, кто избивал и ограбил мужчину. Фото: пресс-служба УМВД России по городу Владивостоку

Как сообщила пресс-служба УМВД России по городу Владивостоку, были отсмотрены записи камер видеонаблюдения, установленных в баре. Лица двоих грабителей попали в кадр.

Еще один из троих грабителей. Фото: пресс-служба УМВД России по городу Владивостоку

Полиция предлагает всем, кто опознал участников инцидента, пострадал от их действий, располагает информацией об их местонахождении, обратиться по телефонам: 89662916999, 89243299319.

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