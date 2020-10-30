«В прошлый раз Lexus на крыше везли»: необычная транспортировка авто удивила приморцев

Весьма необычный способ перевозки многих повеселил. Фото: dpskontrol125rus

Машина на крыше другого авто, такое в Приморье увидишь не часто, а вот для республики Саха (Якутия), как оказалось, вполне привычно. Гости из Сибири, занимающиеся перевозкой запчастей и авто, весьма удивили жителей Владивостока. Фото микроавтобуса с микрогрузовичком на крыше моментально разлетелось по сети.

Как оказалось, приметная машина в столице Приморья уже некоторым знакома.

«Я знаю их, это якуты, он каждые две недели приезжают, сюда людей везут, назад груженые едут. Месяца два назад они «лейку» GX так домой везли. Ребята вообще красавцы. Там еще салон забит, как в тетрисе», «Экономика должна быть экономной», «Нормальная тема для якутов. Закупаются под завязку и в путь», «Видел этих ребят на прошлой недели, на Снеговой на разборке, покупали капот, но были еще без второй машины», «Машина работает на доставке якуты молодцы. Постоянно авто на линии», - делятся местные жители.

После публикации кадров из Приморья в популярном автомобильном сообществе появилась и похожая фотография, но уже в самой Якутии. Как говорят местные жители, подобный способ транспортировки для них вполне привычный.

Местные подобным не удивишь. Фото: dpskontrol125rus

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