Новый максимум COVID-19 в Приморье: 192 новых инфицированных за сутки

192 приморца за последние сутки пополнили списки зараженных коронавирусом Фото: Милана СОКОЛ

Практически каждый день статистика по COVID-19 в Приморье выдает новые максимальные показатели. 30 октября не стало исключением. В крае за сутки зафиксировано небывалое ранее количество выявленных инфицированных за сутки — 192 человека.

Общее количество инфицированных за время пандемии в регионе составило 15172 человека. Из них успели на сегодня выздороветь уже 12248 приморцев. С 99 человек диагноз «коронавирус» сняли за последние 24 часа.

— Мы не можем сказать, что Приморский край находится в самой худшей ситуации по сравнению с другими регионами России, все-таки проводимая работа дает свои плоды. Но это не является успокоением — совместный труд по пресечению распространения инфекции путем соблюдения масочного режима и других санитарных требований должен продолжаться. Чтобы сберечь здоровье граждан, чтобы не было остановки предприятий, будем строго относиться к нарушителям санитарного режима, — сказал губернатор Олег Кожемяко.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны в обязательном порядке соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей, а также сохранение «социальной дистанции» между гражданами в 1,5 метра.

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