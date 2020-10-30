Роспотребнадзор: в Приморье люди, переболевшие COVID-19, не обязаны сидеть на карантине

На выздоровевшего от COVID-19 пациента не распространяются карантинные ограничения Фото: Иван МАКЕЕВ

Заместитель главного санитарного врача Приморья Светлана Морозова внесла ясность в вопрос о людях, уже переболевших COVID-19, и вновь ставших «контактными», то есть теми, кто не находится на карантине, а контактирует с другими людьми.

— После перенесенной любой инфекции вырабатывается специфический иммунитет, который защищает человека от повторного заражения в течение жизни или только на протяжении ограниченного срока. Ответный иммунитет от коронавирусной инфекции еще недостаточно изучен. Сегодня в Российской Федерации проводится мониторинг состояния иммунитета у переболевших COVID-19 и коллективного иммунитета населения. Результаты мы планируем получить до конца года, — сообщила заместитель руководителя территориального управления Роспотребнадзора.

Светлана Морозова подчеркнула, что, хотя на выздоровевшего от COVID-19 пациента не распространяются карантинные ограничения, он, как и другие граждане должен применять меры индивидуальной защиты. Переболевший коронавирусной инфекцией человек при наличии заключения врача о выздоровлении допускается в организованные коллективы.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим», а также сохранение «социальной дистанции» между гражданами в местах значительного скопления людей.

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