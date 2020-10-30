МТС будет участвовать в создании спутниковой системы интернета вещей

МТС объявляет о вхождении в инициативную рабочую группу Госкорпорации «Роскосмос» по разработке глобальной низкоорбитальной системы передачи данных интернета вещей «Марафон IoT», составной части подпрограммы «Сфера» государственной программы космической деятельности России.

Специалисты МТС из подразделения спутниковых систем связи привлечены в инициативную рабочую группу Госкорпорации «Роскосмос» для оказания содействия в разработке материалов аванпроекта по определению параметров абонентских устройств, сервисов и трафика интернета вещей при создании многоспутниковой низкоорбитальной системы передачи данных «Марафон IoT».

В рамках рабочей группы МТС поделится своей экспертизой в разработке и предоставлении сервисов IoT. Кроме того, компания рассматривает свое участие в программе «Сфера» как возможность дополнить и расширить в будущем географию предоставляемых телеком-услуг.

В настоящий момент МТС использует спутниковые каналы связи в качестве транспортной сети для оказания услуг связи в удаленных регионах Север-Западного региона России, Сибири и Дальнего Востока. Компания также предоставляет на территории России услуги спутникового телевещания с трансляцией более 240 телеканалов.