В Приморском крае дан старт большому проекту по здоровьесбережению детей

Школьники Приморья узнают о культуре питания и безопасного образа жизни, приобретут экологические навыки и проектные компетенции. Самореализация детей в направлении ЗОЖ сделает их не только здоровее, но и поможет при поступлении в вуз. Всему этому поможет партийная комплексная программа «Здоровый образ жизни – основа национальных целей развития», презентацию которой провел во Владивостоке первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко в ходе рабочей встречи с губернатором Приморского края, секретарем регионального отделения партии «Единая Россия» Олегом Кожемяко.

Обсуждение программы состоялось в формате «круглого стола» с участием председателя Всероссийского движения «Сделаем вместе» Романом Романовым, вице-президентом группы компаний «Просвещение» Виктория Копылова, с подключением к обсуждению в режиме видеоконференции глав муниципальных районов и городских округов, медиков и педагогической общественности.

«Мы постоянно держим на контроле вопрос качества школьных обедов, следим чтобы дети занимались спортом и гармонично развивались, парни росли здоровыми и сильными допризывниками. Все это вместе играет огромную роль для будущего страны, ее обороноспособности и демографии. Поэтому настоятельно рекомендую всем коллегам активно подключиться к реализации проекта «Здоровый образ жизни – основа национальных целей развития», который представил Геннадий Григорьевич Онищенко», - сказал Олег Кожемяко.

Как отметил Геннадий Онищенко, вовлечение молодого поколения в формирование мотивации у сверстников к ведению здорового образа жизни отвечает требованиям времени.

«В июле Президент принял Указ о национальных целях развития РФ на период до 2030 года, где на первое место поставил сохранение населения, здоровья и благополучия людей. Без воспитания в школьниках ответственного отношения к своему здоровью, этих целей к 2030 году не достичь. Правительство вместе с партией «Единая Россия» готовы сконцентрировать на этом усилия. Олег Кожемяко возглавляет рабочую группу в рамках Госсовета. Его доклад обсуждался с участием Президента, именно поэтому Приморье мы избрали для старта общенационального проекта в рамках работы партии «Единая Россия» по здоровому образу жизни. Ожидается, что максимальное количество школ с согласия родителей, при поддержке педагогов будут участвовать в этом проекте, и станут примером для школьников из других регионов», - прокомментировал Геннадий Онищенко.

Напомним, 6 октября 2020 года на Совете по спорту при Президенте РФ, глава региона, Олег Кожемяко, предложил объявить 2021 год годом массового спорта и здорового образа жизни. Он предложил дополнить проект «Стратегии развития спорта в Российской Федерации до 2030 года» следующими требованиями - повышение уровня подготовки допризывной молодежи, создание развитой сети физкультурно-спортивных клубов по месту учебы и жительства, повышение мотивации к сдаче норм ГТО.

Энтузиасты, следуя личному примеру главы единороссов Приморья Олега Кожемяко, по всему краю создали целую культуру здорового образа жизни. Сегодня в 23 муниципальных образованиях проходят массовые “Зарядки чемпионов” – ежемесячно 4 тысячи человек начинают свои выходные активно. По программе “1000 дворов” в 2020 году будут введены в строй как минимум 300 новых спортивных площадок по всему краю, удобных и доступных.

Добавим, что приморские школьники приняли участие во всероссийской акции «Здоровое питание – активное долголетие», реализуемой партпроектом «Здоровое будущее». Они проводили уроки об основах правильного питания и ведения здорового образа жизни в младших классах, вели практикумы по изучению влияния продуктов питания и типов физической нагрузки на организм и продолжительность жизни. Геннадий Онищенко вручил Диплом победителю конкурса «Лидер» акции «ЗОЖ – путь к успеху» ученице 10Б класса МБОУ СОШ №7 «Эдельвейс», г. Находка Юлии Боровиковой и ее преподавателю Людмиле Голубевой. Юлия провела уроки ЗОЖ среди сверстников, сделала исследовательский проект о влиянии питания и спорта на внешний вид и успеваемость. Девушка также награждена путевкой в Артек.