«Дверь не открывалась, мы тоже могли задохнуться». Серьезный пожар привел к трагедии в Находке

В Находке случился серьезный пожар Фото: 25.mvd.ru

18 человек эвакуировали в Находке из-за серьезного пожара, который произошел в одной из квартир в Почтовом переулке. Едкий дым стал быстро распространяться по коридору, блокируя соседям пути к отступлению. Людей пришлось спасать через окна, благо высота небольшая. Первыми на месте ЧП оказались полицейские, благодаря их оперативным действиям, обошлось без большого числа жертв.

Жильцы двухэтажки, в которой загорелась квартира, начали звонить во все экстренные службы, с просьбой помочь им выбраться. Тревожный вызов от соседки погорельцев поступил и в дежурную часть отдела МВД России по Находке. К месту происшествия поспешили сержанты полиции Владислав Гурницкий и Сергей Щапов. Специалисты как раз патрулировали район и находились неподалеку, поэтому прибыли буквально через 5 минут.

Первыми подоспели полицейские Фото: 25.mvd.ru

Оценив ситуацию, полицейские первым делом обесточили дом, отключив электрический рубильник, а после побежали по квартирам, помогая людям покинуть задымленные помещения. При этом, звонившую в полицию женщину, пришлось эвакуировать через окно. Решив не дожидаться пожарных, мужчины забрались по решеткам на второй и помогли спуститься хозяйке квартиры, ее супругу и собаке. Женщина поблагодарила служителей закона за оперативную помощь в трудный момент.

Инспекторы ППС в свою очередь не считают свой поступок героическим и говорят, что профессия полицейского предполагает защиту жизни и здоровья граждан в любых ситуациях. Зато руководство готово наградить отважных сотрудников.

– Благодаря грамотным действиям полицейских в экстремальной ситуации спасены жизни людей. Только после того, как все жители дома оказались в безопасности, сотрудники полиции продолжили службу, вернувшись на маршрут патрулирования. Руководством УМВД России по Приморскому краю рассматривается вопрос о поощрении Владислава Гурницкиого и Сергея Щапова за спасение людей на пожаре, решительность и самоотверженность, – прокомментировала руководитель пресс-службы УМВД Приморья Ирина Сырова.

Прибывшие к месту происшествия пожарные ликвидировали возгорание, однако спасти жительницу квартиры, в которой случился пожар, к сожалению, не удалось. Помещение выгорело дотла. В причинах ЧП разбираются эксперты.

Огонь уничтожил жилище Фото: 25.mvd.ru

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