Владивосток получил дюжину подпорных стен

Подпорную стену в Камском переулке подрядчик достроил раньше срока. Фото: Евгений Кулешов

В городском управлении дорог и благоустройства Владивостока рассказали, что подрядчики полностью завершили ремонт подпорных стен по 12 адресам. Причем ряд объектов был намечен заранее, к некоторым же пришлось подступаться оперативно из-за разгула стихии. Но даже и в этом случае подрядчики смогли завершить работу раньше времени.

Чаще всего речь шла о строительстве новых подпорных стен на месте старых и уже пришедших в негодность. Например, на Тунгусской о старом объекте напоминали только поваленные бетонные блоки. Однако по заданию администрации здесь возвели объект со свайным фундаментом, железобетонным основанием, гидроизоляцией и дополнительным армированием. Подрядчики сделали продольный и поперечный дренаж, поставили новую лестницу, а саму стену отделали декоративными блоками со звездами.

Стоил этот объект порядка 12 миллионов рублей.

В списки ремонта еще в начале года попали те конструкции, которые нуждаются в восстановлении. Но при необходимости городские власти реагируют оперативно. Так, подпорная стена в районе дома № 18 в Камском переулке пострадала в результате непогоды, обрушившейся на Владивосток эти летом. По распоряжению главы города Олега Гуменюка специалисты городской администрации подготовили все необходимые документы и нашли подрядчика.

- В Камском переулке, 18 работы уже завершены. Здесь возвели новую опорную конструкцию протяженностью чуть более 60 метров и переменной высотой до 3,5 метра. Ведётся приёмка выполненных работ, - прокомментировали специалисты управления дорог и благоустройства Владивостока.

В мэрии отметили, что работы в Камском переулке должны были завершиться к середине ноября, но подрядчик сумел провести их с опережением графика.

По ряду адресов работы по возведению новых опорных конструкций продолжаются.

ОФИЦИАЛЬНО

В 2020 году во Владивостоке отремонтированы подпорные стены по адресам:

- Русская, 15,

- Муравьева-Амурского, 5,

- Ватутина, 4,

- Тунгусская, 69,

- Сабанеева, 8,

- Пологая, 63,

- Светланская, 22,

- Светланская, 109,

- Камский переулок, 18,

- Корнилова, 15а (два объекта),

- Океанский проспект, 108.