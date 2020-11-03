50 тонн сухого молока из Парагвая не пустили в Приморье из-за номера на пломбе контейнера

50 тонн сухого молока от парагвайских коров не попало к приморским потребителям Фото: Михаил ФРОЛОВ

Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области не допустило к ввозу на территорию Приморья партия цельного сухого молока из Парагвая общим весом 50 тонн.

При физическом контроле крупной партии продукции на складе временного хранения во Владивостоке сотрудники Управления Россельхознадзора обнаружили, что номер пломбы в импортном ветеринарном сертификате отличается от номера пломбы на контейнере с продукцией.

Как сообщает пресс-служба ведомства, это является нарушением Единых ветеринарных требований, предъявляемых к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 года № 317 «О применении ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом союзе».

На основании действующего законодательства Российской Федерации специалистами Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области принято решение о приостановке дальнейшего движения поднадзорной продукции. После устранения выявленных нарушений груз может быть принят к дальнейшей перевозке и реализации.

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