Колл-центр по COVID-19 во Владивостоке перестал работать круглосуточно

Звонки на "горячей линии" принимают студенты-старшекурсники медицинского университета и их кураторы Фото: Администрация Владивостока

Колл-центр по вопросам коронавируса, который запустили в администрации Владивостока вчера, 2 ноября, после суток функционирования отменил круглосуточный режим работы. Теперь принимать звонки в колл-центре будут с 8:00 до 20:00.

Как сообщает пресс-служба мэрии, за минувшие сутки консультанты центра ответили на почти 500 вопросов, поступивших на горячую линию. Большее количество звонков поступало в утренние и вечерние часы. Решение изменить режим работы было принято после анализа количества обращений.

Напомним, на вопросы, касающиеся коронавирусной инфекции, горожанам отвечают по телефону 8 (423) 2614-380. Звонки принимают студенты-старшекурсники медицинского университета и их кураторы.

В сообщении мэрии отмечается, что в колл-центр обращаются не только жители Владивостока, но и других населенных пунктов Приморья. Этим людям специалисты рекомендуют звонить на горячую линию краевого министерства здравоохранения края по номеру 8 (423) 260-50-98 либо обращаться в колл-центры, организованные в муниципалитетах Приморья.

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