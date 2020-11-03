39 новых улиц появилось на карте Владивостока

Во Владивостоке стало на 39 улиц больше Фото: Сергей БАЛАНОВ

В столице Приморского края появилось еще 39 новых улиц. Решение об этом было принято на заседании комиссии по городской топонимике.

В поселке Трудовое прибавилось 6 улиц. Рядом с улицей Траулерной появились Якорная, Леерная, Рифовая, Фрегатная, Палубная, а в районе улицы Женьшеневой название получила улица Папоротниковая.

Также шесть улиц были наименованы в соседстве с улицей 5-й Ключ: Буксирная, Сухогрузная, Водолазная, Танкерная, улица, названная в честь советского писателя Николая Сладкова, и улица, названная в честь писателя-натуралиста Юрия Дмитриева. Улица, Пояркова, появилась в районе улицы Бианки.

Сразу десять улиц получили имена в районе улицы Стравинского. Все они названы в честь людей, имевших прямое отношение к музыке: Рахманинова, Прокофьева, Скрябина, Шостаковича, Балакирева, Глазунова, Таривердиева, Саульского, Окуджавы и Визбора.

«Птичьи» названия выбрали для улиц, расположенных неподалеку от улицы Журавлиной. Там теперь есть Ласточкина улица, Соловьиная, Синичкина, Аистовая, Фазановая, Снегирева, Беркутовая, Воробьиная, Зябликовая, Иволговая, Скворцовая, Перепелиная и Амадиновая улица в честь птицы амадины.

Возле Шелковичной появилась улица Боярышниковая, а в районе Фиалковой — Пионовая. Наименование Донская выбрали для улицы, расположенной возле Извилистой.

Как сообщает пресс-служба администрации Владивостока, в состав комиссии по городской топонимике входят специалисты мэрии, представители Общества изучения Амурского края, Российского государственного архива Дальнего Востока, кафедры проектирования архитектурной среды и интерьера Инженерной школы ДВФУ и другие специалисты.

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