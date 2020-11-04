Ревнивый приморец с помощью топора и лопаты разбил Lexus своей возлюбленной

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Жительница Артема сообщила о нападении и порче имущества со стороны своего сожителя. В приступе ревности мужчина нанес девушке телесные повреждения и разрубил топором ее Lexus.

Как рассказала полицейскими пострадавшая, все произошло в гараже на улице Тигровой, куда она приехала на своем Lexus RX 350. В это момент там появился ее сожитель, который напал на девушку и стал бить. Причиной его неадекватного поведения стала ревность и подозрения в измене.

Затем агрессивный мужчина с помощью топора и лопаты разрубил кузов ее дорогого авто, разбил все стекла и убежал с места происшествия. Пострадавшая позвонила в полицию и обо всем рассказала. Девушка попросила привлечь хулигана к ответственности и заставить его возместить причиненный моральный и материальный ущерб.

По факту причинения побоев и порчи имущества проводится проверка.