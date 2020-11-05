Амбулаторные инфекционные центры для больных COVID-19 открылись во Владивостоке

В АИЦ во Владивостоке можно сдать анализы и получить лист назначения лечения Фото: Милана СОКОЛ

Первые в крае амбулаторные инфекционные центры открылись на базе трех владивостокских поликлиник. В них будут оказывать медицинскую помощь людям с температурой и симптомами инфекционных заболеваний, в том числе и с симптомами коронавируса.

Представители министерства здравоохранения края сообщают:

— круглосуточный амбулаторный инфекционный центр (АИЦ) заработал сегодня, 5 ноября, на базе поликлиники № 6 на Черемуховой, 32;

— амбулаторный центр на базе поликлиники № 1, работает с 9 до 20 и принимает пациентов на Комсомольской, 7, Котельникова, 10 и Леонова, 21;

— еще один центр откроется 6 ноября на базе поликлиники № 9 по адресу: улица Горшкова, 3.

Сообщается, что аналогичные центры будут открываться в городах и районах Приморья с начала следующей недели.

— Это дополнительная мера для жителей Приморья, которые заболели инфекционными заболеваниями и нуждаются в помощи врача. АИЦ созданы в соответствии с рекомендациями Минздрава России. Каждый центр укомплектован штатом квалифицированных медицинских работников. АИЦ позволят пациентам с температурой и респираторной симптоматикой обратиться напрямую к врачу, сдать анализы и получить лист назначения лечения — прокомментировала открытие центров министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

Записаться на прием в АИЦ можно по телефону регистратуры поликлиники, через интернет или обратиться самостоятельно без предварительной записи.

В процедурном кабинете каждого из центров можно пройти ЭКГ, сдать анализы крови, в том числе на наличие антител к COVID-19, и при необходимости — мазки на ПЦР. Тяжелым экстренным пациентам предоставят возможность пройти компьютерную томографию для определения дальнейшей тактики лечения.

Пройдя осмотр врачом и сдав анализы заболевший получит схему лечения и будет находиться дома под динамическим наблюдением врача.

Прием пациентов с другими заболеваниями — хроническими либо обострением неинфекционных заболеваний будет осуществляться в других филиалах поликлиник.

Также представители краевого минздрава информируют, что с середины ноября для амбулаторных пациентов Приморья будут выдаваться бесплатные препараты, закупленные из средств федерального бюджета по распоряжению Правительства Российской Федерации.

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