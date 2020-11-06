Каждый десятый инфицированный COVID-19 в Приморье — это ребенок

Среднесуточный прирост больных COVID-19 за 7 дней составил 1,7% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Эпидемический порог заболеваемости ОРВИ в Приморье уже превышен на 66%. Об этом на брифинге 5 ноября сообщила заместитель руководителя территориального управления Роспотребнадзора Светлана Морозова.

Среднесуточный прирост больных COVID-19 за 7 дней составил 1,7%. Как и ранее, в крае наибольшее число заболевших в возрастной группе от 30 до 49 лет. Таких жителей Приморья 35,3%.

Растет процент инфицированных среди детей. За неделю он увеличился с 9,4% до 10,2%.

— Дети в большей степени переносят заболевание бессимптомно, между тем являются носителями инфекции, что угрожает людям старшего возраста, лицам с хроническими заболеваниями. В связи с тем, что в Приморье неуклонно идет прирост заболевших, необходимо ограничить посещение детьми мест массового скопления людей, — отметила Светлана Морозова.

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют вводить для людей старше 65 лет, а также страдающих хроническими заболеваниями, дистанционный формат работы, соблюдать самоизоляцию, при острой необходимости посещения организаций неукоснительно использовать дополнительные меры защиты.

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