«Призрачный гонщик»: во Владивостоке у самосвала на ходу загорелся груз

Огонь охватил содержимое кузова Фото: принтскрин видео.

В неприятной ситуации 6 ноября на объездной трассе Владивостока оказался водитель большегруза. У самосвала на ходу загорелся груз, лежащий в кузове. Самостоятельно потушить большую площадь водитель естественно не мог, поэтому попросту ожидал у машины прибытия пожарных.

«Да забыл мужик подогрев кузова перекрыть, вез что-то в упаковке вот и загорелось», «Когда мост на Чуркин строили, постоянно такие приезжали на бетонный завод, забыв отключить подогрев», «У самого был горький опыт, вез цемент в бэках, бэки сплавились», – делятся приморцы в сети.

Как оказалось, в кузове самосвала лежал мусор. Тревожный вызов с транспортной развязки Седанка – Патрокл поступил на пульт оперативного дежурного в 09:46. Спустя 7 минут к месту ЧП прибыли пожарные. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю, пожар удалось ликвидировать в 10:10. Огонь распространился на 15 квадратных метров, никто не пострадал. С огнем боролись 9 человек и 2 единицы техники. Причины возгорания специалисты выяснят после экспертизы.

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