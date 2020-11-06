Синоптики прогнозируют в Приморье значительное похолодание

В воскресенье в Приморье температура опустится до -2...-7 °С, на побережье до +3 °С Фото: Мария ЛЕНЦ

Утром субботы на севере Приморского края возможен слабый снег, но днем существенных осадков не ожидается. Усилится северо-западный ветер и начнется поступление с севера более холодного воздуха. В центральной части края и на севере станет прохладнее на 2 — 4 градуса по сравнению с пятницей. Однако на юге и западе региона температурный фон сильно не изменится, сообщает Примгидромет.

В ночь на воскресенье, 8 ноября, циклон выйдет на южные районы Сахалина, а над Приморьем будет смещаться высотная ложбина с очагом холода. В отдельных районах края пройдет снег, на дорогах местами ожидается гололедица. Будет усиливаться северо-западный, западный ветер. Местами его скорость достигнет 15 — 22 м/с. Значительно похолодает: минимальная температура −2...-7 °С, на побережье до +3 °С.

День также предстоит холодный и ветреный. Температуры на большей территории края установятся в интервале от −3 до +5 °С.

Во Владивостоке в субботу будет относительно тепло +10...+12 °С. День можно посвятить прогулкам по городу или даже отправиться на природу.

А в воскресенье в столице Приморья зима напомнит о своем приближении. Утром есть небольшая вероятность слабого снега. Ночью температура упадет на 4 — 6 градусов. Ожидается усиление северо-западного ветра до 17 — 22 м/с. Максимальная температура около +3...+5 °С.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14